«Энергоатом» считает коррупционным вексельный способ погашения долгов за энергоресурсы

Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Энергоатома» со ссылкой на проведенный специалистами компании анализ законопроекта «Об особенностях погашения задолженности за электрическую энергию, которая образовалась на оптовом рынке электрической энергии Украины», подготовленного госкомпанией «Энергорынок».

Законопроект опубликован на сайте Министерства топлива и энергетики Украины.

«В частности, предложенный проектом закона механизм расчетов с использованием переводных векселей не только содержит существенную коррупционную составляющую, а и исторически зарекомендовал себя как непрозрачный и неэффективный способ урегулирования задолженности», - говорится в сообщении.

Как отмечают в «Энергоатоме», при использовании указанного механизма отсутствуют гарантии погашения задолженности перед государственным предприятием, перед которым задолженность «Энергорынка» по состоянию на 1 июля 2014 года составляет около 6 млрд грн.

«При этом существует риск получения прав требования долгов от оптового поставщика по остаточному принципу, что может значительно усложнить взимание долгов в будущем, а в случае передачи безнадежных долгов – вообще сделает это невозможным», - отмечается в сообщении.

Как известно, в 2017 году «Энергорынок» должен прекратить свою работу, но при этом существует вероятность, что к этому времени компания не сможет рассчитаться по своим долгам с энергогенерирующими компаниями. На этот случай законопроектом предлагается погасить долговые обязательства за счет векселей.

Таким образом, с целью решения вопросов, «Энергоатом» обратился в Минэнергоугля с просьбой уделить особое внимание решению данных вопросов.

Согласно сообщению, «Энергоатом» предлагает внедрение единого механизма погашения задолженности по электроэнергии, которая образовалась на оптовом рынке электроэнергии Украины, и останется непогашенной по состоянию на 1 июля 2017 года, путем присоединения оптового поставщика (ГП «Энергорынок») к ГП «НАЭК «Энергоатом» (при подготовке законопроекта об особенностях погашения такой задолженности).

Как ранее сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности рассчитывает на погашение всех задолженностей между участниками оптового рынка электроэнергии до его перехода на новую модель функционирования, которая должна заработать к 2017 году.

Если предприятия-должники не смогут за отведенное им время рассчитаться с долгами, то оптовым поставщиком электрической энергии на остаток дебиторской задолженности единоразово будет осуществлена эмиссия переводных векселей.

25 октября 2013 года Верховная Рада приняла Закон «Об основах функционирования рынка электроэнергии Украины», которым предусматривается возможность свободы выбора поставщика электроэнергии путем заключения двусторонних договоров, а также возможность приобретения необходимых объемов электроэнергии на спотовом рынке.

По мнению некоторых экспертов, данный закон ставит в неравные условия его участников, в частности атомную отрасль. Министерство энергетики обещает пересмотреть закон для недопущения дискриминации госкомпаний.

Внедрение новой модели рынка будет постепенным, и отдельные его положения вступают в силу не сразу. В 2016 году рынок должен заработать в пилотном режиме, а полностью вступить в силу 1 июля 2017 года.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Энергорынок" исполняет роль оптового поставщика электрической энергии, распорядителя системы расчетов оптового рынка электрической энергии Украины.