«Нафтогаз»: до зимы есть шансы только на промежуточное решение суда по спору с «Газпромом»

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» не исключает принятие до зимы Стокгольмским арбитражем промежуточного решения по газовому спору с «Газпромом», по которому начало судебных слушаний украинская сторона ожидает уже в ближайшие недели.

«До зимы есть шансы только на промежуточное решение. Каким может быть промежуточное решение, будет зависеть от той тактики, которую мы изберем. Есть несколько вариантов, которые были детально проработаны и проанализированы как с нашими юристами, так и с Министерством юстиции Украины», - сказал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

«Надеюсь, что примерно в сентябре мы уже сможем официально говорить в новостях о том, какой прогресс, потому что сейчас мы ограничены в раскрытии информации относительно иска», - добавил Коболев.

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Как ранее сообщал УНИАН, в середине июня Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» подала иск к российскому газовому монополисту «Газпрому» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма с целью, в первую очередь, установления справедливой и рыночной цены на газ, который «Газпром» может поставлять в Украину. Кроме пересмотра цены в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млрд долл., которые украинская компания переплатила с 2010 года.

Также 16 июня «Газпром» подал встречный иск к «Нафтогазу» в Стокгольмский арбитраж с требованием взыскать задолженность в размере 4,5 млрд долл. за поставленный ранее газ.

Переговоры по урегулированию ценового спора между "Газпромом" и "Нафтогазом" начались в начале мая 2014 года в трехстороннем формате - Украина, Россия и Европейский Союз. В ходе переговоров Россия предложила Украине газ по цене 385 долларов за тысячу кубометров с учетом скидки в 100 долл. Однако премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома», поскольку новая цена будет устанавливаться российским правительством, которое может в любой момент отменить эту скидку. Также Яценюк заявил, что Украина настаивает на цене газа в 268 долл. за тыс. кубометров — цене, по которой российский газ продавался Украине на протяжении первого квартала 2014 года.

Требования Украины также заключаются в том, чтобы уйти от традиционного механизма формирования Россией цены на газ — путем предоставления скидок, за которые Кремль, как правило, требует политических уступок со стороны украинского правительства. «Нафтогаз» настаивает на исключительно рыночных подходах «Газпрома» к формированию цены на топливо.