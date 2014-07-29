В Донецке без газоснабжения остаются более 1200 абонентов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого горсовета, в результате боевых действий в Донецке только за последнюю неделю было отключено от газоснабжения – 1832 абонента ПАО «Донецкгоргаз». Возобновлена подача газа 594 абонентам.

По состоянию на 29 июля без газоснабжения остаются 1238 абонентов, среди которых 1072 частных дома, 166 квартир, 11 промышленных предприятий, в том числе гипермаркет «Метро» и Аэропорт.

Аварийная служба локализует текущие повреждения газопроводов и ведет ремонтные работы в местах доступных для устранения аварийных ситуаций. Так, в настоящее время ремонтно-восстановительные работы ведутся в Куйбышевском, Киевском, Петровском районах, всего более чем на 30 адресах.

В горсовете отметили, что с 15 по 29 июля повреждено и отремонтировано 179 участков распределительных газопроводов. Отключенными от газоснабжения остаются еще более 50 км распределительных газовых сетей. Степень повреждения и оценка стоимости восстановительных работ подсчитывается и по предварительным расчётам уже составляет более 300 тыс. грн.

Районными абонентскими службами в штатном режиме проводится прием абонентов и ведется планово-техническое обслуживание газового оборудования.

Читайте такжеДонецк ночью подвергся артобстрелам, серьезно пострадали два района – горсоветВ горсовете напомнили, что донецким потребителям при обнаружении запаха газа необходимо быть предельно бдительным и немедленно звонить в аварийную газовую службу. Также отмечается, что введены дополнительные телефонные номера Контакт-центра аварийной службы.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 28 июля часть районов Донецка остается без света.