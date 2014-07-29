Министр юстиции надеется на ускорение рассмотрения спора с «Газпромом»

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил министр юстиции Украины Павел Петренко на брифинге в Кабинете министров.

«Есть два иска: украинского «Нафтогаза» против «Газпрома» и их иск относительно «Нафтогаза». Юридические последствия этого заключаются в том, что дело будет рассматриваться быстрее. Если бы было два разных дела, «Газпром» пробовал бы использовать определенные свои процедурные возможности для затягивания того дела, которое инициировано украинской стороной. Сейчас это дело будет рассматриваться быстрее. Поэтому я считаю, что это положительно для украинской стороны”, - сказал Петренко.

Он также выразил уверенность, что Украина это дело выиграет.

Как сообщал УНИАН, глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в эфире программы "Свобода слова" на ICTV сказал, что «Нафтогаз» не исключает принятия до зимы Стокгольмским арбитражем промежуточного решения по газовому спору с «Газпромом», по которому начало судебных слушаний украинская сторона ожидает уже в ближайшие недели.

«До зимы есть шансы только на промежуточное решение. Каким может быть промежуточное решение, будет зависеть от той тактики, которую мы изберем. Есть несколько вариантов, которые были детально проработаны и проанализированы как с нашими юристами, так и с Министерством юстиции Украины», - сказал он.

«Надеюсь, что примерно в сентябре мы уже сможем официально говорить в новостях о том, какой прогресс, потому что сейчас мы ограничены в раскрытии информации относительно иска», - добавил Коболев.

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Справка УНИАН. В середине июня «Нафтогаз» подал иск к российскому газовому монополисту «Газпрому» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма с целью, в первую очередь, установления справедливой и рыночной цены на газ, который «Газпром» может поставлять в Украину. Кроме пересмотра цены в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млрд долл., которые украинская компания переплатила с 2010 года.

Также 16 июня «Газпром» подал иск к «Нафтогазу» в Стокгольмский арбитраж с требованием взыскать задолженность в размере 4,5 млрд долл. за поставленный ранее газ.

Переговоры по урегулированию ценового спора между "Газпромом" и "Нафтогазом" начались в начале мая 2014 года в трехстороннем формате - Украина, Россия и Европейский Союз. В ходе переговоров Россия предложила Украине газ по цене 385 долларов за тысячу кубометров с учетом скидки в 100 долл. Однако премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома», поскольку новая цена будет устанавливаться российским правительством, которое может в любой момент отменить эту скидку. Также Яценюк заявил, что Украина настаивает на цене газа в 268 долл. за тыс. кубометров — цене, по которой российский газ продавался Украине на протяжении первого квартала 2014 года.

Требования Украины также заключаются в том, чтобы уйти от традиционного механизма формирования Россией цены на газ — путем предоставления скидок, за которые Кремль, как правило, требует политических уступок со стороны украинского правительства. «Нафтогаз» настаивает на исключительно рыночных подходах «Газпрома» к формированию цены на топливо.