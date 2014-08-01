"Надра Украины" ищет инвесторов для разработки 10 месторождений

Национальная акционерная компания «Надра Украины» ищет инвесторов для разработки 10 нефтегазовых и ильменитовых месторождений, спецразрешениями на пользование которыми обладают ее дочерние предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба Государственная служба геологии и недр.

Согласно сообщению, на конкурс по привлечению инвестиций выставляются 6 нефтегазовых месторождений: Старобогородчанская площадь, Ольховская площадь, Ортиницкая площадь («Западукргеология»); Северо-Котелевская площадь, Перевозовское месторождение («Миргороднефтегазразведка») и Воронковско-Селюховская группа структур («Недра-Геоинвест»).

Кроме этого, на конкурс выставляются 4 месторождения ильменита: Краснореченское, Левобережное, Паромовское, Тростянецкое («Житомирбурразведка»).

Окончательные даты проведения конкурсов в сообщении ведомства не уточняются.

Как сообщал УНИАН, компания «Надра Украины»рассчитывает на рост добычи углеводородов в Украине за счет привлечения инвесторов в совместные проекты геологоразведки и кредитов под государственные гарантии.

Государственная служба геологии и недр Украины в течение 2014-2015 гг. выставит на аукционы 18 специальных разрешений (лицензий) на недропользование для месторождений газа сланцевых толщ.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с указом президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

«Надра Украины» в 2013 году получила чистый убыток в 13,584 млн грн, в то время как 2012 год компания закончила с чистой прибылью в 12,11 млн грн.