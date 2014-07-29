Великобритания отменила запрет на добычу сланцевого газа

Правительство Великобритании приняло решение снять запрет на добычу сланцевого газа на территории страны.

В понедельник на первом за шесть лет тендере лицензий на береговую добычу нефти и газа правительство анонсировало открытие около половины территории страны для компаний, которые намерены разрабатывать добычу сланцевого газа, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на The Guardian.

В числе аргументов в пользу такого решения называют энергетическую безопасность на фоне обострения отношений с Россией, создание новых рабочих мест и экономический рост.

Конкурс может привлечь значительное внимание со стороны энергетических компаний, которые заинтересованы в разведке британских сланцевых запасов, особенно в северо-западном месторождении Боулэнд, в центральном поясе Шотландии и в Уилде на юго-востоке.

Британские чиновники рассчитывают, что сланцевый газ может стать серьезным подспорьем для энергетической системы страны.

«Поскольку 80% нашего отопления обеспечивает газ, а запасы в Северном море уменьшаются, нетрадиционные источники газа могут стать важной частью будущей структуры нашей энергетики», — цитирует мнение «теневого» министра энергетики Великобритании лейбориста Тома Гритрекса BBC.

Однако Гритрекс добавил, что есть обоснованная озабоченность экологическими проблемами, которые необходимо решить, прежде чем начнется добыча. Проблема заключается в том, на какой территории правительство страны разрешило развивать добычу нетрадиционного вида газа.

По словам министр энергетики Мэттью Хэнкока, может быть разрешена добыча сланцевого газа даже в национальных парках, поскольку на протяжении десятилетий в них уже велись разработки по добыче нефти и традиционного газа. Согласно картам, представленным на тендере, разработка месторождений допустима в 10 из 13 национальных парков Англии и Уэльса.

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Впрочем, согласно новым правилам, выпущенным правительством Великобритании, лицензии на добычу сланцевого газа методом гидроразрыва пласта (фрекинга) в живописной местности могут быть выданы лишь в исключительных обстоятельствах.

По мнению министров, правила проведения тендера стали более строгими, чем раньше. Кроме того, на компании, подающие заявку на фрекинг в заповедниках, будут наложены дополнительные обязательства.

Например, для начала своей деятельности энергетические компании будут обязаны получать несколько документов: разрешение на проектные работы, лицензию от агентства по окружающей среде и допущение со стороны управления по вопросам охраны здоровья, техники безопасности и охраны труда.

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