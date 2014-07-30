Цены на нефть стабильны в ожидании данных из США и реакции Путина на санкции

Цены на нефть Brent малоподвижны в районе $107,50 за баррель, пока инвесторы ждут экономическую статистику США и итоги совещания ФРС, передает Рейтер.

Фьючерсы на Brent подешевели на $0,23 до $107,49 за баррель, а фьючерсы на WTI подорожали на $0,14 до $101,11 за баррель.

"Будем надеяться, что рынок активизируется сегодня вечером или в пятницу", - сказал директор по инвестициям Ayers Alliance Securities в Сиднее Джонатан Бэррет.

В среду вечером ФРС опубликует заявление по итогам ежемесячного совещания, а в пятницу в США выйдет отчет о рынке занятости. Рынки ждут от ФРС сокращения ежемесячной программы скупки облигаций на $10 миллиардов.

Инвесторы слабо отреагировали на новость об усилении санкций против России и ждут реакции президента РФ Владимира Путина.

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Ливия поддерживает добычу нефти на уровне 500.000 баррелей в сутки на фоне боев в столице Триполи, сообщил во вторник представитель министерства нефтяной промышленности.

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Запасы нефти в США снизились на 4,4 миллиона баррелей на прошлой неделе, по данным Американского института нефти, при прогнозе сокращения на 1,5 миллиона баррелей.