В Славянске полностью восстановили энергоснабжение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский.

«В полном объеме в Славянске восстановлено энергоснабжение во всех 14 микрорайонах. Введены в строй две подстанции. Всего к электропитанию подключено 98,5% абонентов. Подключены к электроснабжению Славянский городской совет, городская больница, управление пенсионного фонда, районный центр занятости, прокуратура, Госказначейство, Сбербанк, хлебзавод, основные операторы сотовой связи и основные супермаркеты и тому подобное. На сегодняшний день уже в полном объеме откачаны канализационные стоки из двух фекальных станций», - сказал он.

Бочковский также отметил, что в многоэтажных домах города из 227 лифтов, возобновлена работа 201. Также, по словам председателя ГСЧС, возобновлена робота двух фильтровальных станций КП «Вода Донбасса», которые начали подачу воды в магистральную систему водоснабжения. «Таким образом, восстановлено водоснабжение в 12 микрорайонах города – около 90% абонентов. Взято 15 проб воды из колодцев, которые показали норму», - прибавил он.

Читайте такжеЖителям Славянска отдали долги по соцпомощи за два месяцаБочковский также отметил, что из 21 детсада города, в 19 подключено электропитание и возобновлено водоснабжение. Из 26 ООШ в 25 подключено электропитание, а в 24 возобновлено водоснабжение.

«Начата работа 11 детсадов, один из них работает в режиме короткого пребывания – четыре часа, а 10 – в полном режиме. Дошкольные детские учреждения посещает 727 детей», - прибавил он.

Читайте такжеЗа три недели в Славянске изъяли свыше 5,4 тыс. взрывоопасных предметовБочковский также сообщил, что возобновлена работа 30 маршрутов движения городского транспорта и 15 маршрутов пригородного сообщения.

«Жизнь в городе постепенно приходит в норму. Практически все службы работают в круглосуточном режиме, поэтому мы надеемся, что жители Славянска будут возвращаться в свой родной, восстановленный город», - отметил председатель ГСЧС.