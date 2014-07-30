«Энергоатом» за 4 месяца сэкономил около 120 млн грн на собственных закупках

Госкомпания «Энергоатом», оператор всех действующих АЭС Украины, за последние 4 месяца сэкономил около 120 млн грн на собственных закупках за счет оптимизации затрат и ликвидации сомнительных поставщиков.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Только за последние четыре месяца экономия на закупках в «Энергоатоме» составила более 120 миллионов грн. И это - несмотря на рост потребительских цен, девальвацию гривни и другие негативные факторы», - говорится в сообщении компании.

Также в компании отмечают, что на фоне оптимизации затрат, в ряде СМИ участились публикации заказного характера.

«Я давно уже привык, как говорил древний греческий философ Антисфен, «делать хорошо и слышать плохое». И не обращать внимания на клевету. Как только начинаешь сокращать затраты компании на закупках, снижать цены, отказывать недобросовестным поставщикам, обязательно задеваешь интересы тех, кто привык паразитировать на государственном предприятии. И слышишь в свой адрес бездоказательную грязь», - цитирует пресс-служба слова главы «Энергоатома» Юрия Недашковского.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.