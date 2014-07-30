Кабмин предлагает установить рентную плату за добычу газа в 55%

Кабинет министров Украины, пересмотрев собственную инициативу о повышении для частных газодобытчиков ставки платы за пользование недрами при добыче природного газа до 70%, предлагает Верховной Раде увеличить ее до 55%.

Соответствующая инициатива правительства закреплена в проекте закона №4309, зарегистрированном в Верховной Раде 30 июля.

Согласно документу, правительство отказалось от единой ставки платы в 70% независимо от глубины добычи газа.

В настоящее время действуют следующие ставки платы: 28% для газа при глубине залегания до 5 км; 15% - более 5 км.

В законопроекте правительство предлагает поднять ренту за добычу газа на глубине до 5 км с 28% до 55%, а для газа на глубине более 5 км – с 15% до 28%.

Для нефти Кабмин предлагает временное повышение ставок, до 2015 года: с 39% до 45% при добыче с глубины до 5 км и с 18% до 21% при добыче с глубины более 5 км.

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Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады законопроекты по увеличению налогообложения, а также реформированию отечественной газотранспортной системы. Однако 24 июля депутаты отказались поддерживать указанные законопроекты, после чего премьер-министр Украины Арсений Яценюк с трибуны парламента заявил о своей отставке. При этом, согласно Конституции Украины, Яценюк может покинуть пост главы правительства только после того, как за это решение проголосуют большинство депутатов.

Справка УНИАН. Добыча природного газа в Украине в январе-июне 2014 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 1,3% - до 9,8 млрд кубометров.

Добыча природного газа в Украине в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 1,7% - до 20,4 млрд кубометров.

На долю частных газодобытчиков приходится около 25% от общего годового объема добытых углеводородов.