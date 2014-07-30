Французы отказались от российского угля - СМИ
Французская компания EDF Trading отказалась от российского термального угля компании ООО "Угольная компания "Заречная", входящей в пятерку крупнейших российских экспортеров угля.
Об этом сообщает Maritime Bulletin со ссылкой на Platts, пишет "Центр транспортных стратегий".
Одна или несколько партий панамакс не были приняты французами, предположительно из-за вводимых против России санкций.
Торговое подразделение ООО "Угольная компания "Заречная" находится в Швейцарии, в Лугано, это компания CCZ Trade SA, сообщившая в феврале прошлого года о подписании 6-летнего контракта с EDF Trading на поставку 11,2 млн тонн термального угля.
Спотовые цены на этот уголь в Европе существенно выросли на волне опасений санкций ЕС против России, вводимых в связи с украинско-российским кризисом и сбитым малайзийским Boeing 777.
Европейские торговцы углем не видят больших проблем для Европы в случае существенного ограничения поставок российского угля, так как "в мире нет его нехватки, и скорее всего, при ограничении российских поставок уголь пойдет в Европу из других регионов".
В первом квартале текущего года страны ЕС импортировали 10,2 млн тонн российского термального угля, на 9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
"Заречная" имеет долю в угольном терминале в Вентспилсе (Латвия) мощностью 6 млн тонн в год. 90% угля "Заречной" идет на экспорт.