Российский «Лукойл» продает свои АЗС в Украине австрийцам

Российская компания «Лукойл» и австрийская компания AMIC Energy Management GmbH (AMIC) достигли принципиальной договоренности о продаже 100% участия предприятия с иностранными инвестициями «Лукойл-Украина», владеющего около 240 АЗС и 6 нефтебазами на территории Украины.

Согласно сообщению компании «Лукойл», переговоры были проведены по инициативе австрийской стороны, выразившей заинтересованность в приобретении активов.

В настоящее время стороны взаимодействуют в рамках процедуры должной проверки активов и ведут подготовку к подписанию договора купли-продажи.

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«Продажа сети АЗС и нефтебаз в Украине компании AMIC позволит «Лукойлу», оптимизировать структуру активов и систему управления сбытовой сетью в Восточной Европе, что имеет большое значение для повышения эффективности нашего бизнеса в сфере сбыта нефтепродуктов», - сказал вице-президент ОАО «Лукойл» Вадим Воробьев.

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