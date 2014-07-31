Нефть дешевеет из-за высокой добычи ОПЕК

Цены на нефть снижаются за счет повышения добычи ОПЕК и слабого спроса в США, сообщает Рейтер.

Фьючерсы на Brent подешевели на $0,23 до $106,28 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,63 до $99,64 за баррель.

ОПЕК повысила добычу нефти в июле за счет Ливии. Запасы нефти в США снизились на 3,7 миллиона баррелей на прошлой неделе, а запасы бензина выросли в разгар сезона автопутешествий, сообщило Управление энергетической информации (EIA). Экспорт нефти из США в мае поднялся до максимального с апреля 1999 года уровня 288.000 баррелей в сутки, также по данным EIA.

Цены на нефть снижаются после значительного роста, вызванного нестабильностью в ряде регионов Африки, Европы и Ближнего Востока. В июне цены на оба эталона достигли многомесячных пиков.

"В течение нескольких последних недель рынок готовится ликвидировать наценку за риск, связанную с возможными перебоями в поставках из Ирака и России", - сказал старший аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер.

"Теперь когда ЕС и США приняли меры для закрытия некоторым российским компаниям доступа к рынкам капитала, это может вызвать сокращение экспорта из России. Это, а также ситуация в секторе Газа, может поддержать цену Brent", - сказал аналитик Nomura в Гонконге Гордон Кван.