Fitch понизил рейтинг ДТЭК

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») DTEK Holdings B.V. в национальной валюте с уровня «B-» до «CCC» и подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне «CCC», говорится в сообщении агентства.

«Это (понижение рейтинга - УНИАН) обусловлено политической и экономической нестабильностью и неопределенностью, что, вероятно, негативно скажется на кредитоспособности компании, а также потенциальным риском рефинансирования и высоким валютным риском у ДТЭК», - говорится в сообщении.

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Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» бизнесмена Рината Ахметова.

С марта 2014 года в Донецкой и Луганской области ведутся ожесточенные бои украинских силовиков с российскими наемниками.