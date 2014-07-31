Парламент снова провалил законопроект о реформировании ГТС

Верховная Рада Украины поддержала внесение изменений в бюджет и в Налоговый кодекс, но не поддержала законопроект, который касается ГТС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам на брифинге народный депутат Украины Юрий Сиротюк (фракция ВО “Свобода”).

Он отметил, что из законопроектов были исключены нормы, которые предлагал Кабинет министров Украины, относительно возможности отправлять в бессрочные отпуска госслужащих.

Как сообщал УНИАН, сегодняшнее заседание ВР проходит в закрытом режиме.

На рассмотрение парламента был вынесен проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные актов Украины (о совершенствовании отдельных положений) (№4309а), проект закона о внесении изменений в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2014 год" (о корректировании показателей) (№4308а), проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о реформировании системы управления Единой газотранспортной системой Украины (второе чтение).