Россия до сих пор не подтвердила Евросоюзу дату встречи по газовым вопросам

Российская сторона до сих пор так и не предоставила подтверждения даты следующей встречи с вице-президентом Европейской комиссии Гюнтером Эттингером для решения спорных газовых вопросов между Киевом и Москвой.

Как сообщил собственному корреспонденту агентства УНИАН представитель вице-президента ЕК, 7 июля в телефонном разговоре Эттингер предложил, а министр энергетики России Александр Новак согласился запланировать двустороннюю встречу с целью дальнейшего обсуждения вопросов, связанных с энергетической безопасностью.

Читайте также«Нафтогаз»: до зимы есть шансы только на промежуточное решение суда по спору с «Газпромом»"Европейская комиссия предложила в качестве возможной даты следующей двусторонней встречи Эттингера и Новака 29 августа в Москве. Комиссия ждет подтверждения даты российской стороной", - констатировала она.

Представитель вице-президента напомнила, что цель таких двусторонних встреч - проложить путь очередному раунду трехсторонних консультаций между ЕС, Россией и Украиной.