Эттингер: Евросоюз может много дней жить без импорта газа

"Русские и сами заинтересованы в поставках газа в Евросоюз. Они ежедневно нуждаются в поступлениях в их госбюджет", - заявил еврокомиссар в эфире немецкого телеканала ARD, передает Deutsche Welle.

Читайте такжеЕврокомиссар Эттингер не хочет видеть в списке санкций российские газ и нефть

Также Гюнтер Эттингер отметил, что Россия инвестировала миллиарды в газопроводы, которые должны окупаться. "Думаю зависимость является взаимной, и поэтому ежедневного газового контракта будут придерживаться", - добавил политик.

Кроме того, по его словам, Евросоюз подготовил стратегию, с помощью которой сможет утвердить себя в энергетической сфере в краткой и среднесрочной перспективе, "безразлично, что делает Россия".

По словам еврокомиссара, кроме поставки газа из России, ЕС располагает альтернативными источниками поставок, например, из Норвегии, Алжира. Также есть возможность поставлять сжиженный газ морским путем. Кроме того, европейские хранилища газа хорошо наполнены, подчеркнул Гюнтер Эттингер. "Мы можем много дней жить без импорта газа", - добавил политик.