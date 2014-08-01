Россия из-за санкций может отложить масштабные проекты по добыче нефти - Fitch

Экономические санкции США и Европейского Союза на экспорт в Россию технологий для нефтегазовой отрасли могут осложнить поддержание уровня добычи на истощающихся зрелых месторождениях в Западной Сибири, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.

«Это объясняется тем, что методы повышения нефтеотдачи пластов, которые используются на таких месторождениях, аналогичны технологиям для добычи сланцевой нефти, а эта область является одной из основных целей санкций»,- говорится в сообщении.

Также Fitch отмечает, что в среднесрочной перспективе такие меры также, вероятно, приведут к откладыванию ряда более масштабных российских проектов, в частности на арктическом шельфе.

«Если санкции сохранятся в течение очень длительного времени, это может негативно сказаться даже на экономической целесообразности этих проектов, если Россия не сможет найти альтернативные источники технологий или разработать собственные», - подчеркивается в сообщении агентства.

Вместе с тем отмечается, что влияние санкций в значительной степени будет зависеть от их конкретных формулировок и применения.

Заявление ЕС от 29 июля касается экспорта нефтегазового оборудования в Россию, для которого теперь будет требоваться предварительное одобрение, и в поставках будет отказано, если продукция предназначена для глубоководного бурения, добычи на арктическом шельфе или добычи сланцевой нефти. США ввели аналогичные санкции. «Влияние таких шагов на зрелые месторождения в Западной Сибири, как следствие, будет зависеть от того, подпадут ли они под определение «сланцевой нефти» и сколько времени будет уходить на процесс получения разрешений на поставку оборудования», - отмечает Fitch.

По мере истощения месторождений в Западной Сибири и других зрелых месторождений, крупные российские нефтегазовые компании переходят на разработку более сложных пластов месторождений. Например, «Газпромнефть», дочерняя компания «Газпрома», разрабатывает все больше месторождений с горизонтальным бурением стволов, на которые пришлось 42% от всех пробуренных скважин в 2013 г., а добыча методом многозонного гидроразрыва пласта использовалась на 57% высокотехнологичных скважин, пробуренных в 2013 г.

Таким образом, санкции, из-за которых российским компаниям будет сложнее получить доступ к последним технологиям, могут негативно сказаться на их способности успешно разрабатывать трудноизвлекаемые запасы, фактически уменьшая экономически рентабельный срок разработки зрелых месторождений.

«При этом месторождения нетрадиционной «сланцевой» нефти и месторождения в Арктике имеют значительный потенциал. С учетом этого крупные российские нефтяные компании поставили перед собой амбициозные, долгосрочные задачи на период до 2020 г. и далее», - говорится в сообщении агентства.

Российские компании имеют ограниченный опыт работы с нетрадиционными месторождениями, которые требуют специального оборудования и знания технологий, и все больше полагаются на совместные предприятия с западными компаниями для получения технологий и оборудования.

Среди компаний, участвующих в совместных предприятиях, международные Exxon Mobil, Royal Dutch Shell и BP, нефтесервисные компании Schlumberger, Halliburton и Baker Hughes, а также российские компании «Роснефть», «Газпром нефть» и, в меньшей степени, «ЛУКОЙЛ», «НОВАТЭК» и «Татнефть».

«Мы полагаем, что новые санкции и потенциал дальнейших мер снизят готовность западных компаний участвовать в новых проектах», - отмечается в сообщении агентства Fitch.

Читайте такжеСтраны ЕС введут штрафы за невыполнение санкций против РоссииКак сообщал УНИАН, Европейский Союз принял решение о введении третьей, экономической фазы санкций против России, которые начнут действовать с пятницы, 1 августа. Санкции предполагают ограничение доступа российских банков к европейским финансовым рынкам, введение эмбарго на торговлю оружием, введение экспортных ограничений на товары двойного использования и ограничение доступа России к технологиям в нефтяном секторе. Также ЕС ввел санкции против нескольких физических лиц.

США 29 июля ввели новые экономические санкции против РФ в связи с аннексией украинского Крыма Россией и дестабилизацией в Украине. Они касаются трех российских банков - Банка Москвы, Российского сельскохозяйственного банка и «ВТБ-банка», а также Объединенной судостроительной корпорации.

Кроме того, 29 июля о введении новых санкций против РФ объявила Канада.