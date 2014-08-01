Украина в июле сократила импорт газа из Венгрии в 2 раза

Украина в июле 2014 года сократила импорт природного газа из Венгрии по сравнению с предыдущим месяцем в 2 раза – до 101,2 млн кубометров с 210,7 млн кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора венгерской газотранспортной системы FGSZ Ltd.

Согласно данным FGSZ Ltd, среднесуточный импорт газа из Венгрии в июле сократился по сравнению с предыдущим месяцем до 3,3 млн с 7 млн кубометров.

Суточные объемы поставок газа из Венгрии уже на протяжении трех месяцев не достигают максимальной технической возможности в 16 млн кубометров природного газа в сутки.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, падение объемов реверса газа из Европейского Союза в Украину является временным и не повлечет критичных последствий.

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Российский «Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля. Вместе с тем, Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий.

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В то же время в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины признали, что в течение последних двух недель объем реверса значительно снизился из-за «некоторых действий и заявлений «Газпрома».