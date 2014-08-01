В Луганске частично восстановлена подача электроэнергии

Об этом сообщается на сайте Луганского городского совета.

Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы поврежденной в результате обстрелов города линии, которая питает Луганск со стороны Краснодона.

"Работники служб делают все возможное, чтобы возобновить подачу электроэнергии, прежде всего, запитывают объекты социальной сферы, лечебные учреждения, насосные станции, аварийно-спасательные службы и небольшую часть абонентов в жилом секторе. Также в районах, где появилась электроэнергия, ведутся работы по восстановлению водоснабжения", - говорится в сообщении.

В то же время большая часть территории областного центра по-прежнему остается обесточенной, отсутствует вода, есть перебои с мобильной связью и интернетом.

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