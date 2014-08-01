Украина в июле увеличила импорт газа через Польшу на 6%

Украинская национальная нефтегазовая компания "Нафтогаз Украины" в прошлом месяце прокачала через Польшу по контракту с немецкой компанией RWE Supply&Trading около 110,5 млн кубометров газа, что на 6,3% больше, чем месяцем ранее.

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора польской газотранспортной системы Gaz System, которыми располагает УНИАН.

В июле среднесуточные поставки составляли около 3,8 млн кубометров газа при максимальных в 3,9 млн кубометров.

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Как сообщал УНИАН, в июне Украина импортировала через Польшу 104 млн кубометров газа после 117 млн кубометров в мае.

Украинский "Нафтогаз" возобновил закупку газа через польскую газотранспортную систему с половины апреля текущего года после того, как Россия повысила цену на свое топливо почти вдвое - до 485 долл. за тысячу кубометров.

Технические возможности польской ГТС позволяют максимально прокачивать в сутки в Украину 4 млн кубометров газа.