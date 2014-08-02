В Донецкой области без электроэнергии остаются 49 населенных пунктов

В Донецкой области из-за боевых действий без электроэнергии остаются жители 49 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании ДТЭК, обесточенными являются села: Зорька, Кожевня, Дубровка, Зрудное, Мариновка, Сауровка, Тараны, Латышево, Степановка, Дмитровка, Чугунок репинка, Пересыпь, Передереево, Большая Шишовка, Терновое, Водяное, Шапошники, поселки Первомайский, Пески, Спартак и т.д.

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В ДТЭК также сообщили, что сегодня в результате боевых действий в Донецке в 15.32 была повреждена подстанция 220 кВ ХБК (Петровский район) и обесточены микрорайоны Широкий, Рутченково, Текстильщиц, Мирный в Кировском районе Донецка и микрорайон Голубой в Ленинском районе.

Также по причине боевых действий обесточена подстанция Старомихайловка, от которой запитаны село Старомихайловка в Марьинском районе (более 5 тыс. человек) и часть Ленинского района Донецка.

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В Донецке продолжают находиться без электроснабжения жилые дома и шахта «Октябрьский рудник» в Куйбышевском районе Донецка. Без электроэнергии жители 3-х девятиэтажных домов, 4-х пятиэтажных домов, 4,5 тысячи домов частного сектора в микрорайонах Октябрьский, Привокзальный, Веселое Куйбышевского района