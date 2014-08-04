Цена нефти Brent стала расти после обвала до четырехмесячного минимума

На мировых торгах в понедельник, 4 августа, цена нефти марки Brent превысила $105 за баррель, поднявшись с четырехмесячного минимума, достигнутого на предыдущей сессии, передает Reuters.

Так, фьючерсы на нефть Brent уже выросли на 28 центов - до $105,12 за баррель после того, как упали в пятницу до $104,84 за баррель, минимального уровня закрытия со 2 апреля.

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Прогнозы об избытке нефти на африканских и европейских рынках обрушили Brent на 3,3 процента на прошлой неделе, несмотря на геополитическое напряжение в Ираке, Ливии и Украине.

Читайте такжеНалоги Яценюка: защитить олигархов и убить газодобычу Сильные экономические данные США, показавшие, что спрос на нефть в крупнейшей мировой экономике улучшится, не смогли поддержать цены.

Понижательное давление на нефть, вероятно, продолжится, считают аналитики. По их мнению, Brent будет торговаться в немного более низком диапазоне в течение большей части третьего квартала, если не будет эскалации геополитических конфликтов.