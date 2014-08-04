«Укртрансгаз» возьмет у «Альфа-Банка» кредит на $25 млн

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, возьмет у «Альфа-Банка» кредит на сумму 24,9 млн долл. для пополнения оборотных средств.

Об этом говорится в сообщении «Укртрансгаза», опубликованном на сайте «Государственные закупки».

Читайте также«Нафтогаз» заплатит «Укртрансгазу» почти 7 млрд гривень за транзит российского газаСогласно сообщению, компания намерена привлечь кредит сроком на 1 год.

Конечный срок подписания кредитного договора – 28 августа 2014 года.

Читайте также«Укртрансгаз» возглавил один из топ-менеджеров «Нафтогаза»Как сообщал УНИАН, «Укртрансгаз» в январе-июне 2014 года сократил чистую прибыль по сравнению с январем-июнем 2013 года в 10 раз - до 0,102 млрд грн с 1,079 млрд грн.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».