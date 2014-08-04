Запасы газа в украинских хранилищах увеличились до 14,968 млрд кубометров

Запасы газа в украинских подземных хранилищах с 26 июля по 2 августа увеличились на 0,9% - до 14,968 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины компании «Укртрансгаз».

С момента прекращения поставок российского газа в Украину его запасы увеличились на 1,5 млрд кубометров.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства энергетики и угольной промышленности, на сегодняшний день суточная добыча природного газа в Украине составляет порядка 50 млн куб. м, при этом возможный дефицит углеводородов в отопительный сезон, без учета реверсных поставок, может составить около 7 млрд кубометров.

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Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий.

«Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля.

Справка УНИАН. В Украине 12 подземных хранилищ газа общей активной вместимостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.