Лукашенко предложил Украине помощь нефтепродуктами

Беларусь предложила помощь Украине нефтепродуктами. Об этом сообщается на официальном сайте президента РБ Александра Лукашенко.

В сообщении отмечается, что заявление прозвучало в ходе телефонного разговора Лукашенко с президентом Украины Петром Порошенко.

Читайте такжеПорошенко попросил Лукашенко содействовать проведению переговоров с террористамиЛукашенко подчеркнул, что "Беларусь понимает остроту этого вопроса с учетом уборочной кампании, и поэтому, несмотря на внутренние потребности, окажет содействие Украине в обеспечении ее экономики нефтепродуктами".

Главы государств обсудили также торговые отношения между странами, иные актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках Таможенного Союза.

Читайте такжеЛукашенко согласился, чтобы в Минске проходили переговоры по УкраинеНапомним, Беларусь сняла ограничения на поставки украинского картофеля, которые действовали с 10 июля 2014 года.