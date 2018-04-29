Приватизация от Рината: Энергетика страны по цене трех лондонских квартир

Сразу шесть наиболее крупных энергетических компаний пополнили бизнес-империю Рината Ахметова СКМ во время президенства Виктора Януковича. Из новой «коллекции», в первую очередь, следует выделить две жемчужины украинской энергетики – генерирующие компании «Днепрэнерго» и «Западэнерго».

В частности, в 2012 году Ахметов за 1,2 млрд грн докупил 25% пакет акций «Днепрэнерго» и, таким образом, установил почти полный контроль (72,9%) над крупнейшей энергогенерирующей компанией Украины, которая вырабатывает четверть всей отечественной электроэнергии.

Совсем смешную цену Ахметов заплатил и за «Западэнерго». 45%-ный пакет акций единственной компании, которая может и поставляет электроэнергию в Европу, самому богатому дончанину обошелся в 1,9 млрд. грн.

Еще интереснее получилось с «Киевэнерго» - компанией, работающей в одном из самых платежеспособных регионов страны. Покупка 25% пакета еще генерирующей компании «Киевэнерго» потянула всего на 450 млн. грн.

Аннексия Ахметовым энергоснабжающих компаний проходила не менее стремительно и по минимальным ценам. За 45% госпакета «Крымэнерго» он заплатил стране 256 млн. грн., за 40% «Донецоблэнерго» – 467 млн. грн. и 50% «Днепробэнерго» - 660 млн. грн.

Как убрали конкурентов Ахметова

Большая распродажа энергоактивов стартовала весной 2011 года. Кабмин Николая Азарова издал распоряжение правительства о желании государства избавиться от пакетов акций трех генерирующих компаний («Днепрэнерго», «Западэнерго» и «Киевэнерго»), а также от 50% акций в «Винница-», «Днепр-», «Закарпатьеоблэнерго», по 45% «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% — в «Донецкоблэнерго» и, наконец, 25,99% — в «Тернопольоблэнерго».

Неуспели высохнуть чернила на кабминовском постановлении, как эксперты заявили: лучше бы Кабмин сразу написал – большинство объектов передается в руки Ахметова. «Как и вся приватизация, эта проводились под конкретного покупателя. Никто официально об этом не говорил, но все условия выписывались под тех, кто был заинтересован в покупке того или иного актива. Что-то выписывалось под Дмитрия Фирташа, что-то под Ахметова», - считает эксперт Валентин Землянский.

Чтобы отсечь конкурентов на энергоактивы, Кабмин Азарова придумал одно любопытное условие – претендент должен был загрузить мощности на 70% углем украинского происхождения. Кто может это сделать? Правильно – только Ринат Ахметов, поскольку практически все остальные шахты, которые не сосредоточены в его руках, находятся в госсобственности.

В результате, так и получилось: на генерирующие компании претендовала только одна его компания – «ДТЭК», на энергоснабжающие – видимость конкуренции составляли несколько пассивных участников.

Цена вопроса

Отсутствие конкуренции и приватизация в одни руки автоматически сказалось на цене выставляемых на продажу лакомых кусочков энергетики. Все они ушли по стартовой цене.

Много это или мало? Еще раз вернемся к цифрам. Для сравнения: за 25%-ный пакет акций «Днепроэнерго» Ахметов уплатил 1,2 млрд грн. А, по итогам прошлого года, полностью подконтрольная ему самая крупная генерирующая компания страны получает чистую прибыль в размере 1,39 млрд. Другими словами, покупка «отбита» буквально в течение года. О мощности компании говорит и тот факт, что чистый доход «Днепроэнерго» от реализации продукции, по итогам года, составил почти 10 млрд. грн.

Еще нагляднее ситуация по «Западэнерго». Компания занимает около 14% рынка тепловой электроэнергетики Украины, но главная ее ценность – Бурштынский энергоостров, через который идет экспорт электроэнергии на Запад.

Теперь снова сравниваем цифры. Ахметов уплачивает 1,9 млрд. за 45% пакет акций «Западэнерго» (теперь у него полный контроль – 70,9%), но только на зарубежных поставках электроэнергии он зарабатывает в 2012 году 5 млрд, а в 2013-м – 4,5 млрд гривен.

Реприватизация или доплата

Сомнительность в приватизации энергообъектов во времена Януковича видна даже не вооруженным глазом. Неудивительно, что тогда «ДТЭК» проводил мощную пиар-компанию, указывая на завышение стартовых цен на объекты. Аргументация была следующей: износ генерирующих мощностей приближается к критической точке, требуются сотни миллиардова гривен на их восстановление.

Теперь, правда, появился новый аргумент. «Если брать генерацию, нам говорили, что условия приватизации не конкуренты, поскольку предполагают, что 70% угля должно быть украинского происхождения. Но, если бы этого ограничения не было, то пришли бы российские инвесторы со своим углем, который значительно дешевле, чем украинский. Мы бы получили зависимость от России не только в газе и ядерной промышленности, но еще и в угольной отрасли, а сотни тысяч украинских шахтеров остались бы без работы» - заявил недавно в интервью интернет-порталу «Лига» главный «энергетик» Ахметова Максим Тимченко.

Но может ли такая аргументация отстановить нынешнюю власть в наведении порядка в приватизационных вопросах? Бывший председатель Фонда госимущества Александр Бондарь считает, что нет. По его мнению, Украина обязательно должна вернуться к пересмотру приватизационных конкурсов, состоявшихся в 2010-2013 годах. «Как минимум, нужно предложить олигархам доплатить за приобретенные ими объекты, а деньги пустить, в том числе, и на восстановление разрушенного войной Донбасса. Это необходимо сделать с точки зрения элементарной справедливости. Надо пригласить владельцев приватизированного имущества на переговоры, предъявить им материалы относительно реальной цены предприятий, и предложить возместить разницу между той ценой, по которой они приобрели предприятия, и их реальной цене», - заявил экс-глава ФГИ.

Кроме доплаты, существует еще и механизм реприватизации. Как показал опыт «Криворожстали», он может быть не менее успешным. Однако для этого нужно, чтобы суды приняли безукоризненные решения о возвращении объектов в госсобственность.

Но самое главное в этой связи следующее: независимо от того, какой путь – реприватизация или доплата – будет избран, невозможно успешно провести очередную волну приватизации, которую наметил Кабмин Арсения Яценюка. Всегда будет соблазн отсечь конкурента или выставить объект по заниженной цене. Ведь Ринат Ахметов, во времена президентства Виктора Януковича, приобрел шесть объектов энергетики, позволившие ему контролировать производство трети электроэнергии и две трети рынка тепловой энергетики, за 4,6 млрд. грн. Для сравнения: квартира в Лондоне, которую он купил в 2007 году, обошлась олигарху в 1,7 млрд. грн.

Владимир Касатонов