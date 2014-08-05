ЕС не потерпит попыток России помешать реверсу газа в Украину - Эттингер

Еврокомиссар Гюнтер Эттингер будет стремиться обеспечить стабильное газоснабжение для Украины путем возобновления российско-украинских газовых переговоров. Одновременно он подчеркнул, что Евросоюз не потерпит попыток России помешать налаживанию реверсных поставок газа из стран ЕС в Украину, сообщает во вторник, 5 августа, DW со ссылкой на интервью политика газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Читайте такжеПорошенко рассказал к каким компромиссам готов с РоссиейОжидается, что Эттингер в конце августа отправится в Москву, где состоятся переговоры с российским министром энергетики Александром Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

По данным РИА "Новости", Минэнерго РФ согласовало предложение Еврокомиссии о проведении 29 августа в Москве "газовой" двухсторонней встречи вице-президента ЕК Гюнтера Эттингера и главы Минэнерго РФ Александра Новака.

Читайте также«Нафтогаз»: к зиме есть шансы только на промежуточное решение суда по спору с «Газпромом»Эттингер подчеркнул, что обе страны должны договориться о хотя бы временных ценах, пока не урегулированы претензии сторон в суде.

Напомним, в июне Россия перекрыла газоснабжение в Украину. Стороны подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина - из-за несправедливой цены, Россия - по поводу только ей одной понятного долга Киева.

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