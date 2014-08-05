Российский «Лукойл» продает свои АЗС в Чехии, Словакии и Венгрии
Компания продает сеть из 75 автомобильных заправочных станций в Венгрии, 44 в Чехии и 19 в Словакии.
ЛУКОЙЛ подписал соглашение с венгерскими MOL и Norm Benzinkut о продаже сети АЗС в Чехии, Словакии и Венгрии.
Об этом говорится в сообщении российской компании, передает ИТАР-ТАСС.
По соглашению Slovnaft Ceska Republica Spol. S.R.O. (дочерняя компания MOL) купит у ЛУКОЙЛа сеть из 44 газозаправочных станций, расположенных на территории Чехии.
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Norm Benzinkut Kft приобретет сеть из 75 автомобильных заправочных станций ЛУКОЙЛа в Венгрии и 19 АЗС в Словакии.
Как ожидается, обе сделки будут закрыты до конца 2014 года.
Решение о продаже активов было принято в рамках усилий по оптимизации нефтепродуктового бизнеса ЛУКОЙЛа, сообщает компания.