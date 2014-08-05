Нефть дорожает на фоне ситуации на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Украине

На мировых торгах во вторник, 5 августа, цены на нефть продолжают расти, несмотря на мощные запасы сырья на рынке, передает Reuters.

Так, цена на Brent уже выросла на 6 центов - до $105,47 после роста на 57 центов в понедельник. Цена на нефть американской марки WTI поднялась на 4 цента - до $98,33.

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Позже во вторник ожидаются данные о заказах на промышленные товары в США, розничных продажах и PMI в еврозоне, которые окажут определенное давление на рынок.