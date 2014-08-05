В России согласились на "газовую" встречу с Еврокомиссией 29 августа в Москве

Вице-президент Европейской комиссии Гюнтер Эттингер встретится с министром энергетики России Александром Новаком в Москве 29 августа, чтобы продолжить поиск в решении спорных газовых вопросов между Киевом и Москвой, и для проведения следующей трехсторонней встречи в формате Украина-Россия-ЕС.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили во вторник в офисе Эттингера.

"Европейская комиссия предложила 29 августа как возможную дату для следующей двусторонней встречи между вице-президентом ЕК Эттингером и российским министром по вопросам энергетики Новаком. Российская сторона подтвердила эту дату", - отметили в ЕК.

В офисе Эттингера напомнили, что 24 июля он встретился с украинским министром энергетики Юрием Проданом, чтобы обсудить вопрос относительно безопасности поставок газа. "Центральную роль в обсуждении занял реверс газа из стран - членов ЕС в Украину. Вице-президент Эттингер предложил свою поддержку с целью изучения возможности усилить такие поставки из государств-членов и заинтересованных компаний для того, чтобы украинские газовые хранилища были заполнены в достаточном объеме накануне зимы", - отметили в ЕК.

По состоянию на сегодняшний день Украина получает газ из Польши и Венгрии. Реверс из Польши, начиная с апреля, был стабильным (около 4 млн куб. м в сутки). Реверсивные поставки из Венгрии начались с конца мая и колеблются в диапазоне 5-10 млн куб. м в сутки.

Относительно поставок газа из Словакии, то, в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным между Eustream и "Укртрансгазом" 28 апреля 2014 года, Eustream продолжает строительные работы на трубопроводе Вожаны (Vojany), который должен быть готов до 1 сентября 2014 г. Пусковые испытания запланированы на конец августа.

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Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов даст возможность Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективный маршрут поставок газа в Украину - словацкий.

«Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля.

Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ за сохранение действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. как переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.