«Укртрансгаз» готов принимать заявки частных компаний на импорт газа из Венгрии

Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» готов принимать заявки частных украинских энергокомпаний на импорт природного газа по венгерскому маршруту, максимальных поставок по которому государственный «Нафтогаз» не может достичь с мая текущего года.

«Обращения должны содержать данные в соответствии с требованиями доступа к Единой газотранспортной системе», - говорится в сообщении «Укртрансгаза».

Как ранее сообщал УНИАН, Украина в июле 2014 года сократила импорт природного газа из Венгрии по сравнению с предыдущим месяцем в 2 раза – до 101,2 млн кубометров с 210,7 млн кубометров.

Согласно данным венгерской FGSZ Ltd, среднесуточный импорт газа из Венгрии в июле сократился по сравнению с предыдущим месяцем до 3,3 млн с 7 млн кубометров.

Суточные объемы поставок газа из Венгрии уже на протяжении трех месяцев не достигают максимальной технической возможности в 16 млн кубометров природного газа в сутки.

Российский «Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля. Вместе с тем, Украина продолжает разрабатывать реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий, который должен заработать с сентября 2014 года.