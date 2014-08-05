"Южный поток" в Болгарии заморозят до решения Европейской комиссии. Об этом президент сообщил во вторник, говоря о задачах, которые стоят перед техническим правительством страны на ближайшие два месяца, пишет ИТАР-ТАСС.

"Поддерживаю проект строительства газопровода по европейским правилам. Однако до решения Европейской комиссии "Южный поток" в Болгарии будет заморожен", - заявил глава государства.

В начале июня 2014 года после визита в Болгарию американских конгрессменов правительство страны заморозило реализацию проекта "Южный поток". Тогда на встрече с премьер-министром Болгарии Пламеном Орешарски сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что в проекте "Южный поток" должно быть меньше российского участия.

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Еврокомиссия 2 июня объявила о намерении приостановить реализацию проекта "Южный поток" в странах ЕС, в первую очередь - в Болгарии. Как сообщала официальный представитель еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эттингера - Сабина Бергер, Еврокомиссия привела два "юридических обоснования" такого шага. По ее словам, у Еврокомиссии имеются претензии на предмет соответствия этого проекта нормам "третьего энергопакета" ЕС.

Кроме того, Брюссель заподозрил Болгарию в "нарушении европейских правил проведения тендеров на строительство инфраструктурных проектов" и предоставлении "привилегированных возможностей российским и болгарским компаниям".

Как сообщал УНИАН, Болгария демонтировала на своей территории трубы нефтепровода "Южный поток" с первым сварным швом.

"Это произошло после того, как Европарламент решил, что проект "Южный поток" не должен реализовываться", - отмечает издание и выкладывает фотографии, как было до и стало после демонтажа труб.