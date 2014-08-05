Украина может ратифицировать соглашение с Европейской организацией ядерных исследований

В Верховной Раде сегодня, 5 августа, зарегистрирован проект Закона о ратификации Соглашения между Украиной и Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) о предоставлении статуса ассоциированного члена в ЦЕРН.

Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

На сайте сообщается, что инициатором законопроекта является Президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 3 октября 2013 года в Женеве в то время вице-премьер Украины Константин Грищенко и директор Европейской организации ядерных исследований Рольф Хойер подписали документ о принятии Украины в число ассоциированных членов организации. Украина стала первой среди стран Восточной Европы, кто подписал это соглашение.

Подписание соглашения позволит Украине получать заказы от ЦЕРН на изготовление высокотехнологичного оборудования. Украинские ученые получат дополнительные возможности для фундаментальных исследований с использованием наиболее современного оборудования, которое существует сегодня в мире.

Статус ассоциированного члена позволит украинским научно-исследовательским учреждениям и предприятиям участвовать в тендерах ЦЕРН и получать заказы для различных проектов в области современной прикладной физики, участвовать в создании новых материалов, а также получать развивать исследования в области ядерной медицины и технологий, нанотехнологий, информационных технологий и материаловедения т.п.

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Справка УНИАН. CERN (ЦЕРН, от фр. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, Европейский совет по ядерным исследованиям) - ведущая межправительственная организация, международный исследовательский центр европейского сообщества, крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. Расположена в предместье Женевы, на границе Швейцарии и Франции. Официальным днем рождения ЦЕРН считается 29 сентября 1954 года, когда 12 стран ратифицировали соглашение о ее основании.

Сотрудничество Украины и ЦЕРН осуществляется с 1993 года в соответствии с положениями соглашения о дальнейшем развитии научного и технического сотрудничества в области физики высоких энергий от 2 апреля 1993 года (без получения Украиной членства или иного юридического статуса в этой организации).

В выполнение распоряжения Кабинета министров от 21 февраля 2011 года № 151 была подписана совместная декларация Кабинета министров и ЦЕРН о научно-техническом сотрудничестве, в котором выражено намерение правительства Украины присоединиться к ЦЕРН со статусом ассоциированного члена. Официальную заявку на прохождение процедуры соответствия критериям ассоциированного члена ЦЕРН Украина подала на рассмотрение Совета ЦЕРН в конце 2011 года.