Украина и Япония подписали меморандум об энергетическом сотрудничестве

Украина и Япония подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики, предусматривающий реализацию совместного проекта по модернизации отечественных тепловых электростанций с использованием японского оборудования и повышение их энергоэффективности.

Подписание меморандума состоялось во вторник в ходе украинско-японского бизнес-форума.

«Отвечая на запросы Украины, мы будем оказывать поддержку по повышению эффективности с использованием самых современных технологий. Если все оборудование всех угольных станций Украины будет заменено высокоэффективным японским оборудованием, то, по расчетам, это позволит сократить импорт газа примерно на 10%», - сказал в ходе подписания меморандума министр экономики, торговли и промышленности Японии Тошимицу Мотеги.

По его словам, на долю угольных электростанций в Украине приходится порядка 40% общей выработки электроэнергии, однако производительность этих станций низка из-за устарелого оборудования, которое находится в эксплуатации в среднем уже 47 лет.

В свою очередь, присутствовавший на форуме министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан отметил, что работающее на отечественных ТЭС оборудование сношено на 70%, поэтому отдельным вопросом для Украины является строительство новых энергоблоков.

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При этом, отметил министр, наша страна имеет потенциал для организации производства необходимого оборудования при участии японских специалистов.

«Украина имеет потенциал для производства того котельного оборудования, которое сегодня производит Япония. Мы бы хотели с вашей помощью задействовать этот потенциал», - сказал Продан, обращаясь к японскому министру.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, тепловые электростанции Украины за январь-июнь 2014 года нарастили генерацию электроэнергии на 2% - до 45,2 млрд кВт/ч.

Украинское правительство объявило о переходе на режим жесткой экономии энергоресурсов в связи с очередным газовым противостоянием с Россией. Повышение энергоэффективности национальной экономики было признано одним из стратегических приоритетов государства, а Верховная Рада в июле приняла закон об особом периоде в топливно-энергетическом комплексе, при котором непосредственное руководство предприятиями трубопроводного транспорта и контроль над их деятельностью обеспечивает Министерство обороны Украины, а правительство наделяется расширенными полномочиями.