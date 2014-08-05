Частные энергокомпании препятствуют снижению потребления энергоресурсов в Украине - эксперты

Частные энергогенерирующие компании, предприятия теплокоммунэнерго, облэнерго и облгазы препятствуют реализации проектов по снижению потребления энергоресурсов в Украине, поскольку это может значительно снизить их доходы.

Об этом на пресс-конференции сообщил президент Ассоциации по энергоэффективности и энергосбережению Олег Козачук.

«Сейчас в этом направлении реформа не проходит, потому что если мы начнем в 2 раза меньше потреблять энергии, то в 2 раза меньше начнет зарабатывать частная генерация, частные облэнерго, частные облгазы, теплокоммунэнерго», - сказал Козачук.

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«Они не заинтересованы, чтобы вся Украина потребляла меньше энергоресурсов. И соответственно, никакой законопроект, который призван уменьшить их потребление, не проходит», - добавил эксперт.

По его словам, вместе с повышением тарифов на энергоресурсы для населения правительству нужно было принять меры по внедрению полного учета использования этих ресурсов на конкретный дом, что позволило бы жильцам контролировать качество услуг частных компаний.

«Поднятие тарифов ведет к обогащению поставщиков, передающих компаний, но никак не сказывается на украинцах», - подчеркнул Козачук.

С его мнением согласился присутствующий на пресс-конференции эксперт Energy Cities Святослав Павлюк, который сообщил, что активной реализации энергоэффективных проектов в жилищном секторе мешает субсидирование предприятий теплокоммунэнерго, которые получают значительные средства благодаря тому, что государство компенсирует им разницу стоимости производства тепловой энергии для населения.

Кроме того, он сообщил о необходимости 100%-ного учета использования природного газа населением, поскольку без счетчиков цены на газ для украинцев могут отличаться в 3,5 раза в зависимости от региона проживания, а частные компании получают от этого выгоду. «Только 100% учет может прекратить манипуляции, которые продавцы и транспортировщики энергоресурсов осуществляют из-за разницы этих цен», - подчеркнул Павлюк.

Как сообщал УНИАН, российский «Газпром» с 16 июня перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля. При этом объемы добычи газа в Украине не смогут заменить поставки газа из России. Поэтому Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок этого топлива из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии.

В таких условиях правительство приняло решение максимально снизить использование природного газа в промышленности, а также жилищном секторе, для того чтобы обеспечить украинцев теплом и горячей водой в зимний период.

Справка УНИАН. Крупнейшим частным энергохолдингом Украины является компания ДТЭК Рината Ахметова. Компания ведет деятельность по добыче угля, производству электроэнергии и ее реализации.

Около 70% облгазов Украины, по данным СМИ, контролируются структурами бизнесмена Дмитрия Фирташа, который заключен венгерским судом под домашний арест по просьбе ФБР.