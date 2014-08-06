Цена нефти Brent поднялась с 9-месячного минимума на статданных из США

На мировых торгах в среду, 6 августа, цена нефти сорта Brent приблизилась к отметке $105 за баррель, поднявшись с девятимесячного минимума, достигнутого на предыдущей сессии, после того, как стало известно о серьезном снижении запасов нефти в США, передает Reuters.

Так, фьючерсы на нефть Brent уже подорожали на 24 цента до $104,85 за баррель, опустившись во вторник до минимума с 7 ноября прошлого года.

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Читайте такжеЕС приостановил нефтяные санкции в отношении Ирана до 24 ноябряЗапасы нефти в США сократились на 5,5 миллиона баррелей до 363,9 миллиона баррелей на неделе, завершившейся 1 августа, сообщил Американский институт нефти во вторник. Аналитики ожидали снижения на 1,7 миллиона баррелей.