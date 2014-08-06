Ривненская АЭС подключила к энергосети блок №4 после ремонта

Ривненская атомная электростанция подключила к энергосети находившийся с 1 июня 2014 года в ремонте блок № 4, говорится в сообщении пресс-службы НАЭК «Энергоатом».

Блок был подключен к сети 6 августа в 8:21.

«В настоящее время продолжается нагрузка энергоблока», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, во время ремонта, кроме перегрузки ядерного топлива, выполнен капитальный ремонт реактора, турбогенератора, компенсатора давления, капитальный и средний ремонты парогенераторов, капитальный и текущий ремонты главных циркуляционных насосов, а также ряд сверхрегламентных работ, направленных на повышение безопасности.

По состоянию на 10:30 6 августа в работе находятся четыре энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 1 830 МВт.

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«Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Планируется остановка энергоблока №1 для проведения текущего ремонта», - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области. На станции эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.