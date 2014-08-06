Оккупанты не знают, что делать с электроотраслью Крыма

Оккупанты Крыма не знают, что делать с электроэнергетической отраслью полуострова, пишут "Новости Крыма".

Применение закона о принудительном выкупе аннексированным Россией Крымом магистральных линий электропередач не решит проблему с оплатой услуг предприятия «Крымская электроэнергетическая система» (КЭС). Такое мнение нелегитимный министр топлива и энергетики АРК Сергей Егоров высказал в ходе селекторного совещания с представителями подразделений магистральных сетей полуострова.

Читайте такжеПутин соберет в Крыму всю Госдуму - СМИПо его словам, на уровне курирующего вице-премьера РФ Дмитрия Козака и министра топлива и энергетики РФ Александра Новака обсуждаются несколько вариантов дальнейшего функционирования магистральных ЛЭП 220-330 кВ, которые сейчас находятся на балансе НАЭК «Укрэнерго». Вариант национализации, по мнению Егорова, не применим к КЭС, поскольку это может привести к международному конфликту и отключению подачи электроэнергии с территории Украины.

Читайте такжеРоссия создает искусственный дефицит продуктов в Крыму - фискальная служба«Это вы должны четко понимать – никакой национализации, как было с «Черноморнефтегазом» и другими предприятиями, не будет», - подчеркнул министр.

Решение создать крымский филиал НАЭК «Укрэнерго» по примеру «Крымэнерго» может принять только правительство Украины, считает Егоров. Регистрация филиала украинской госкомпании по российскому законодательству, по его мнению, находится вне зоны решения нелегетимного правительства Крыма. «Это вопрос геополитический и связан с отношениями на самом высоком уровне», - подчеркнул он.

Читайте такжеПорошенко: Украина не откажется от Крыма за любые деньгиПередача магистральных сетей или их принудительный выкуп в собственность Крыма для передачи на баланс ГУП «ГТЭК Крымэнерго», по мнению Егорова, не является эффективным решением.

«Опыт уже показывает, что действие закона о принудительном выкупе очень слабо прописано и вопросов возникает множество, главный из которых - это цена, по которой будет выкупаться имущество, - пояснил он. - Думаю, что это - маловероятный вариант развития событий».

Коллектив из 1050 человек, работающих в подразделениях магистральных сетей полуострова, не получил заработную плату за июнь-июль. Работы по ремонту и профилактике ЛЭП к осенне-зимнему периоду заморожены.