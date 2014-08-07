Украина в июле сократила импорт газа из Европы на 18%

Украина в июле 2014 года сократила импорт природного газа из Европы на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 221 млн куб. м, говорится в сообщении оператора газотранспортной системы «Укртрансгаз».

Согласно сообщению, по сравнению с июнем текущего года импорт газа в июле сократился на 29,8%.

В частности, в июле из Польши было импортировано 118 млн куб. м газа, из Венгрии – 103 млн куб. м.

За 7 месяцев текущего года поступления импортированного газа в Украину составили 14,7 млрд куб. м, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, сообщается, что за 7 месяцев потребление газа в Украине сократилось на 15%.

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Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий.

«Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля.