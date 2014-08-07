«Надра Украины» не собирается выходить из сланцевых проектов с Shell и Chevron

Национальная акционерная компания «Надра Украины» не собирается выходить из проектов добычи сланцевого газа на территории Олесской и Юзовской площадей, разработкой которых будут заниматься нефтегазовые компании Shell и Chevron.

«Украинское правительство, руководствуясь интересами государства, и в дальнейшем заинтересовано в дальнейшем сотрудничестве с иностранными инвесторами Shell и Chevron, как предусмотрено заключенными соглашениями», - отмечает НАК «Надра Украины», комментируя распространённые в СМИ сообщения о решении компании отказаться от участия в данных проектах.

«Надра Украины» владеет по 90% компаний «Надра Юзовская» и «Надра Олесская», с которыми и были заключены в прошлом году соглашения по добыче сланцевого газа на востоке и западе Украины, - говорится в сообщении. - Никаких решений об отказе от участия в ООО «Надра Юзовская» и ООО «Надра Олесская» компанией не принималось».

«Соглашения о разделе углеводородов - это крупномасштабный проект, который имеет важное значение для дальнейшего развития Украины», - подчеркивается в сообщении НАК «Надра Украины».

Читайте такжеГермания намерена снять запрет на добычу сланцевого газа в пику России

Справка УНИАН. В январе 2013 года в Давосе было подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади (Донецкая, Харьковская области). Договор заключен на 50 лет.

В ноябре 2013 года Украина подписала соглашение о разделе продукции с американской нефтегазовой компанией Chevron, которая намерена вложить около 10 млрд долл. в добычу углеводородов в западных регионах страны.

Ожидается, что реализация проектов с корпорациями Shell и Сhevron позволит Украине к 2020 году выйти на полное самообеспечение газом.