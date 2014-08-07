Правительство уволило объявленного в розыск экс-заместителя главы «Нафтогаза»

Кабинет министров уволил двух первых замов главы НАК «Нафтогаз Украины» Игоря Прокопива и Валентина Франчука.

Соответствующие решения закреплены в правительственных распоряжениях от 6 августа.

Согласно документам, Прокопив был уволен по собственному желанию, а Франчук в связи с «отказом в предоставлении допуска к государственной тайне».

Как ранее сообщал УНИАН, Игорь Прокопив с июля 2014 года возглавляет оператора газотранспортной системы - госкомпанию «Укртрансгаз».

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Министерство внутренних дел объявило в розыск первого заместителя председателя "Нафтогаз Украины" Валентина Франчука, который исчез из поля зрения украинских правоохранителей 30 апреля 2014 года.

Франчук подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.191 ч.5 (присвоение, растрата чужого имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Валентин Франчук занимал должность замглавы «Нафтогаза» с апреля 2013 года.