Украина готова покупать российский газ только на рыночных условиях

Украина, отключенная «Газпромом» с середины июня от поставок природного газа, готова покупать российское «голубое топливо» по рыночным ценам, которые формируются на европейских биржах.

Об этом заместитель министра энергетики и угольной промышленности Вадим Улида сказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

«Мы готовы покупать газ. Нам не нужно никаких исключительных, эксклюзивных условий. Мы готовы покупать газ на рыночных принципах», - сказал он.

Также Улида уточнил, что приемлемая для Украины цена на природный газ находится в пределах от 300 до 350 долл. за тыс. кубометров, в зависимости от транспортировки и места, где эти объемы покупаются.

«К сожалению, те условия, которые выдвигаются со стороны Российской Федерации, они не являются рыночными. Там опять есть привязка к какой-то формуле, опять есть привязка к решению российского правительства. То есть опять может быть одностороннее изменение цены, как это было. Когда сначала нам давали по 268 долл. за тыс. кубометров, потом без всяких причин сказали, что газ будет стоить 500 долл.», - отметил замминистра.

«Для того, чтобы не наступать на одни и те же грабли дважды, мы говорим - обычный европейский контракт по какому Россия продает газ в Европу», - добавил он.

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Справка УНИАН. Переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжались с начала мая, последний их раунд состоялся в Киеве 14-15 июня. Переговоры закончились ничем, и, как подчеркнул глава правительства Украины Арсений Яценюк, все предложенные компромиссы были осознанно отклонены российской стороной исключительно по политическим мотивам. По мнению Яценюка, Россия вела переговоры, имея изначальную установку не соглашаться ни с одним из предложений, в то время как Украина и ЕС имели четко выстроенную единую позицию.

16 июня в 10 часов утра «Газпром», как и обещал, сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.