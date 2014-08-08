Контракт с РФ на строительство завода по производству ядерного топлива невыгодный для Украины - эксперт

Об этом директор по вопросам информации ассоциации «Украинский ядерный форум» Ольга Кошарная сказала во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

«Россия так ведет всегда переговоры, что она всегда отказывается от первоначальных намерений. К сожалению, должна констатировать, с нашей стороны идут на уступки всегда. Контракты невыгодные получаются. Например, Китай, когда заключает с Россией контракт, он покупает технологии и потом совершенствует их, и продает как свой продукт. Насколько я знаю, хотя это конфиденциальная информация, там (в контракте с Россией на строительство завода в Украине – УНИАН) речь идет о праве пользоваться технологией, а это совершенно другая история», - сказала Кошарная.

Эксперт также добавила, что цена строительства завода при его проектной мощности является завышенной.

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«За такие большие деньги, 462 млн долл. 400 тонн урана, когда «Казатомпром» строит завод с Areva (французская компания – УНИАН) 1220 тонн по урану и цена там меньше, конечно, наш контракт невыгодный был», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, акционеры совместного украинско-российского предприятия «Завод по производству ядерного топлива» - российская компания «ТВЭЛ» и украинский госконцерн «Ядерное топливо» - до конца 2013 года планировали внести в уставный капитал завода путем проведения дополнительной эмиссии 84 млн долл., увеличив его до около 104 млн долл. Эти средства необходимы для реализации части работ по строительству завода в Кировоградской области.

В январе 2014 года государственный концерн «Ядерное топливо» не смог до окончания срока эмиссии внести 42 млн долл. в уставный капитал СП. Подготовительные работы на площадке завода приостановлены.

Стоимость строительства завода оценивается в 1,679 млрд грн. Ранее планировалось ввести в эксплуатацию первую очередь завода в 2015 году.

В декабре 2011 года государственный концерн «Ядерное топливо» и компания «ТВЭЛ» зарегистрировали совместное предприятие «Завод по производству ядерного топлива». Доли в акционерном капитале завода распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежат ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция – компании «ТВЭЛ».