Повышение энергоэффективности жилых домов позволит сократить потребление энергоресурсов - эксперт

Об этом сказал исполнительный директор гражданской инициативы Альянс «Новая энергия Украины» Павел Качур во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

«У нас в домах сегодня нормативное потребление энергии составляет 210 кВт/ч на метр квадратный. Европа сегодня имеет 60-70. Очевидно, что мы неэффективно потребляем, потому что у нас неэффективные дома», - сказал Качур.

По его словам, последние несколько лет большое количество средств тратится на субсидирование предприятий теплокоммунэнерго, которые получают возмещение разниц в тарифах, получают средства на модернизацию котлов, ремонт теплотрасс, а на модернизацию жилых домов тратились значительно меньшие суммы.

«Нужно перестать финансировать сети, а все средства вкладывать в здания. Там наибольшая эффективность - в 3 раза», - подчеркнул эксперт.

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«Нужно перестать финансировать сети, а все средства вкладывать в здания. Там наибольшая эффективность - в 3 раза», - подчеркнул эксперт.

Кроме того он сообщил, что некоторые предприятия теплокоммунэнерго злоупотребляют монопольным положением на рынке и не разрешают другим компаниям подключать к теплосетям более эффективные котлы.

Как сообщал УНИАН, российский «Газпром» с 16 июня перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля. При этом объемы добычи газа в Украине не смогут заменить поставки газа из России. Поэтому Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок этого топлива из Европы.

В таких условиях правительство приняло решение максимально снизить использование природного газа в промышленности, а также жилищном секторе для того, чтобы обеспечить украинцев теплом и горячей водой в зимний период.