Решение США нанести авиаудары по Ираку взвинитили цены на нефть

На мировых торгахв пятницу, 8 августа, цены на нефть выросли более чем на $1, при этом стоимость нефти эталонной марки Brent приблизилась к $107 за баррель после того, как США одобрили нанесение авиаударов по исламистским боевикам в Ираке, что вызвало опасность срыва поставок из ключевого экспортера нефти, передает Reuters.

Так, сентябрьские фьючерсы на Brent выросли на 96 центов до $106,40 за баррель. Цена на нефть американской марки WTI выросла на 65 центов до $97,99 за баррель.

Росту цен также способствовали данные о скачке экспорта Китая на 14,5% в июле в годовом исчислении, что почти вдвое превысило прогноз.

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Президент Барак Обама заявил, что одобрил ограниченное использование воздушных сил США для удара по исламистским боевикам на севере Ирака с целью защиты американского персонала, однако не имеет намерения втягиваться в войну.

Боевики пересекли север Ирака в четверг, направляясь к столице курдского региона и вынуждая десятки тысяч христиан покинуть свои дома.