Кабмин затягивает конфискацию нефтепродуктов у завода Курченко

Правительство Украины затягивает процесс конфискации и последующей реализации 66 тыс. тонн нефтепродуктов Одесского нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего скандально известному бизнесмену Сергею Курченко, который, уходя от уплаты налогов, через свои структуры ввозил топливо в страну по фиктивным документам, благодаря чему получал незаконные доходы.

Об этом сообщила на пресс-конференции правительственный уполномоченный по вопросам антикоррупционной политики Татьяна Чорновил, которая отметила, что уже давно разработан проект постановления, предполагающий открытый процесс реализации арестованного имущества Курченко.

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«Мы работали с МВД, родился текст постановления. Он даже прошел в правительство, но потом включилась безумная кампания по дискредитации этого постановления. Поэтому оно так и не было подписано», - сказала Чорновил.

По ее словам, этим постановлением предлагалась передача 66 тыс. тонн нефтепродуктов с Одесского НПЗ государственному предприятию, а курировать этот процесс должно было Министерство энергетики и угольной промышленности. Однако в правительстве раскритиковали документ и отправили его на доработку. При этом, как отметила Чорновил, сейчас это постановление попало под «бюрократическую проволочку».

«Поэтому на данный момент не стоит вопрос о реализации этого топлива», - добавила уполномоченный по вопросам антикоррупционной политики.

Она подчеркнула, что это топливо необходимо срочно реализовать, а вырученные средства от его продажи направить на нужды украинской армии.

«Если мы будем и дальше держать его на заводе, которым руководит менеджмент Курченко, то это топливо никогда не пойдет на пользу Украине», - резюмировала Чорновил.

Как сообщал УНИАН, в мае министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг Сергея Курченко ВЕТЭК, за последние два года ввезли по фиктивным документам на территорию Украины свыше 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн.

По документам, данные нефтепродукты не должны были реализовываться на территории Украины, а должны были поставляться в третьи страны, что позволяло компаниям Курченко уклоняться от уплаты налогов. По оценкам МВД, преступный доход Курченко от указанной деятельности составил около 7 млрд грн.

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Сейчас Курченко объявлен в международный розыск и правоохранительные органы принимают меры по его задержанию.

Ранее СБУ выявила факты непосредственной причастности Курченко к реализации преступных механизмов по приобретению в пользу холдинага ВЕТЭК медиаресурса «UMH group», футбольного клуба «Металлист», «Одесского нефтеперерабатывающего завода» и сети автозаправок «SparschweinGmbH & Co» в Германии (170 объектов).

В ходе расследования следователи арестовали личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму свыше 1,5 млрд грн.