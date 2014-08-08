Украина сократила экспорт электроэнергии на 46%

Украина за январь-июль 2014 года в денежном выражении сократила экспорт электроэнергии в страны ЕС и Беларусь на 46% - до 310,315 млн долл., сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно сообщению, экспорт электроэнергии в Венгрию за 7 месяцев текущего года сократился по сравнению с январем-июлем 2013 года до 114,142 млн долл. с 276,028 млн долл., экспорт в Беларусь сократился до 100,329 млн долл. с 200,561 млн долл. Экспорт в другие страны составил 68,8 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2013 году экспортировала электроэнергию в страны ЕС, Молдову и Беларусь на 580,194 млн долл., в 2012 году - на 574,819 млн долл.

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Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.