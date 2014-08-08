Украина в качестве санкций против РФ может остановить транзит газа в Европу

Введение Украиной санкций против страны-агрессора Российской Федерации может коснуться транзита российского природного газа в Европу по территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Арсений Яценюк заявил на пресс-конференции в Киеве.

«Я сказал про все инструменты, которые выписаны в законе, в том числе и возможность приостановки любого вида транзита, как авиаперелетов, так и транзита ресурсов», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа, в противном случае, если российская компания не выполняет этого условия, вступает в силу положение «транзитируй или плати». «Газпром» ни разу не выполнял данное условие, при этом объемы транзита падают в течение последних четырех лет.

В июле Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» направила газовому монополисту компании «Газпром» предложение о пересмотре транзитного контракта от 2009 года, который российский энергетический гигант не выполняет на протяжении нескольких лет.