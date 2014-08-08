Кабмин готов выкупить арестованные нефтепродукты компании Курченко

Правительство Украины готово на конкурсной основе выкупать арестованные нефтепродукты Одесского нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего скандально известному бизнесмену Сергею Курченко, для снабжения военной техники в зоне АТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Арсений Яценюк заявил на пресс-конференции в Киеве.

«Я обратился к генеральному прокурору, министру внутренних дел и министру топлива и энергетики – публичный конкурс, и мы, как государство, готовы выкупить эту нефть. Нам надо заправлять танки, нам надо иметь запас на зиму», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в мае министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг Сергея Курченко ВЕТЭК, за последние два года ввезли по фиктивным документам на территорию Украины свыше 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн.

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По документам, данные нефтепродукты не должны были реализовываться на территории Украины, а должны были поставляться в третьи страны, что позволяло компаниям Курченко уклоняться от уплаты налогов. По оценкам МВД, преступный доход Курченко от указанной деятельности составил около 7 млрд грн.

Сейчас Курченко объявлен в международный розыск, и правоохранительные органы принимают меры по его задержанию.